Dell выпустила новый ноутбук G5 15 SE с новейшим процессором AMD Ryzen 4000

Dell выпустила ноутбук с новыми процессорами компании AMD Ryzen 4000 серии. G5 15 SE оснащен графическим процессором AMD Radeon RX. Дисплей 15,6 дюймов и поставляется с полноразмерной клавиатурой. На задней панели есть два вентиляционных отверстия для отвода горячего воздуха из системы охлаждения.

Покупатель может выбрать ноутбук из трех конфигураций: с процессором AMD Ryzen 5 4600H, AMD Ryzen 7 4800H или AMD Ryzen 9 4900H. Дискретная видеокарта AMD Radeon RX 5600M. Оперативная память с поддержкой до 32 Гб. Можно выбрать один SSD-накопитель M.2 на 1 Тб или вариант с двумя 512 Гб SSD M.2. Ноутбук имеет встроенную веб-камеру.

Доступные подключения: USB 3.2 Gen 1, USB-C с режимом DisplayPort Alt, HDMI 2.0, miniDP, порт RJ45 LAN, слот для карты SD и разъем для наушников/микрофона. Звук работает на Nahimic 3D. Базовая конфигурация оценена в 1000 долларов.