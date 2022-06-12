Dell выпустила обновленные ноутбуки XPS 13 и XPS 13 (2-в-1) на базе процессоров Intel 12-го поколения

Dell выпускает новые ноутбуки XPS 13 и XPS 13 (2-в-1) на базе процессоров Intel 12-го поколения по цене от 999 долларов.

Dell XPS 13 выполнен в тонком, легком и компактном дизайне с длительным временем автономной работы до 12 часов. Модель обеспечивает высокую производительность благодаря процессорам Intel Core 12-го поколения.

Он оснащен дисплеем InfinityEdge для четкого отображения, есть большие динамики. Работает ноутбук на ОС Windows 11. Пользователю доступен объем оперативной памяти до 32 ГБ, твердотельный накопитель до 1 ТБ, 13-дюймовый 4K дисплей.

XPS 13 2-в-1 предоставляет полный набор функций ноутбука, который поддерживает три регулировки угла наклона (100°, 112,5°, 125°) для гибкости и комфортной работы. Ноутбук оснащен стилусом XPS Stylus для творческих задач. XPS 13 2-in-1 поддерживает технологию беспроводного подключения WiFi 6E3 или 5G4 с WiFi 6E. Уникальная для модели 5G задняя панель изготовлена ​​из стекла Gorilla Glass 7.

Корпус ноутбука XPS 13 2-в-1 изготавливается из низкоуглеродистого алюминия. Модель предлагает 13-дюймовый 3K дисплей, до 1 ТБ SSD, 16 ГБ ОЗУ, поддержку Dolby Vision и многое другое.