Dell выпустила в продажу 360-Гц монитор Alienware AW2725DF

Компания Dell дала старт китайским продажам геймерского монитора Alienware AW2725DF, который был представлен на минувшей выставке CES 2024 года. Новинка стоит 1110 долларов. Монитор характеризуется 27-дюймовой панелью QD-OLED с кадровой частотой обновления 360 Гц, разрешением 2560:1440 пикселей, временем отклика от серого к серому 0,03 мс, пиковой яркостью 1000 кд/м2, 99,3-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3, поддержкой технологии AMD FreeSync Premium Pro, сертификацией VESA DisplayHDR True Black 400 и AdaptiveSync, а также сертификацией TUV Rheinland о защите глаз, четырьмя игровыми режимами, двумя интерфейсами DP 1.4, одним портом HDMI 2.1 и тремя разъемами USB-A 3.2 Gen 1.