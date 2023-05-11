Dell выпустила в продажу уникальный монитор UltraSharp 32 6K

Ранее в этом году на выставке CES компания Dell анонсировала интересный монитор под названием UltraSharp 32 6K (кодовое название U3224KB, но оно может отличаться от региона к региону). Хотя он не является монитором для игр с очень высокой частотой обновления (здесь только 60 Гц) или невероятно низким временем отклика, он привлекает внимание своим невероятно высоким разрешением 6K (6144x3456 точек) при диагонали 31,5 дюйма. И сегодня компания Dell объявила, что монитор U3224KB теперь доступен для приобретения по цене 3199 долларов. Чтобы понимать насколько это высокая цена, конкурирующий монитор Apple Pro Display XDR диагональю 32 дюйма (с разрешением 6016x3384) стоит от 4999 долларов и до 5999 долларов, если вы выберете покрытие стекла nano-texture.

Важно отметить, что монитор U3224KB использует технологию LG IPS Black, которая стремится воспроизвести глубокие чёрные цвета, которые так нравятся нам на Mini-LED и OLED-панелях. Кроме того, монитор имеет контрастное соотношение 2000:1, что значительно превосходит типичные IPS-панели, но не достигает обычных 3000:1 для VA-панелей. Dell также утверждает, что U3224KB имеет 10-битную панель (1,07 миллиарда цветов) с поддержкой широкой цветовой гаммы (100% sRGB, 100% Rec. 709, 99% DCI-P3, 99% Display P3). Это крайне интересное решение для дизайнеров, фотографов и прочих людей, которые занимаются графическим дизайном на постоянной основе и хотят иметь действительно лучший вариант на рынке.