Dell запустила продажи новых продуктов линейки Latitude и OptiPlex

2018-06-29, Автор - Марсель Гарипов; [100]
27 июня в Москве состоялась презентация компании Dell, на которой были показаны новые ноутбуки корпоративного класса Latitude и моноблоки OptiPlex.

Ноутбуки Latitude

Линейка ноутбуков Dell Latitude пополнилась сразу несколькими новыми моделями: Latitude 15 серии 3000 (3590), Latitude 15 серии 5000 (5490), а также Latitude 12 (7290), 13 (7390) и 14 (7490) серии 7000. Модели имеют диагонали дислеев 12, 13, 14 и 15 дюймов. Объединяет же их то, что все они работают на процессорах Intel Core восьмого поколения с поддержкой технологии защиты данных. Также корпусы всех новинок выполнены из магниевыого сплава и алюминия, которые обеспечивают защиту от царапин и приятный внешний вид.

Более того, модели успешно прошли многочисленные испытания на соответствие стандарту MIL-STD 810G, регламентирующему устойчивость систем к агрессивному внешнему воздействию и вибрациям, пыли, влаге, а также их способность работать при экстремальных температурах.

14-дюймовый ноутбук Latitude 5490 имеет свежий процессор Intel Core и графикеу от NVIDIA. Продуманный дизайн позволяет легко получить доступ к компонентам системы через специальный лючок на днище устройства.

Старшие модели Latitude серии 7000 (7290 / 7390 / 7490) сочетают в себе исключительную производительность, дизайн премиум-класса и лучшие в своем классе показатели прочности. Ноутбук Latitude 7290 оснащен дисплеем диагональю 12.5" разрешением HD (1366 x 768) с антибликовым покрытием и ярокостью 300 нит. Latitude 7390 имеет ЖК-дисплей с диагональю 13,3" с разрешением Full HD (1920 x 1080) (опционально с сенсорным вводом), с антибликовым покрытием (16:9) и яркостью 300 нит. 14-дюймовый ноутбук Latitude 7490 легок и компактен, при этом он обладает еще более тонкими рамками дисплея для более полного и реалистичного изображения.

Моноблоки OptiPlex

Моноблоки OptiPlex

Новые моноблоки OptiPlex, работают на процессорах Intel Core 8-го поколения с поддержкой технологии vPro и оперативной памятью DDR4 емкостью до 32 ГБ. В зависимости от конфигурации, компьютеры могут быть оснащены технологией Intel Optane для сверхбыстрого запуска наиболее популярных приложений. Также моноблоки имеют веб-камеру с FullHD разрешении, которая в выключенном состоянии прячется в корпусе.

Моноблок OptiPlex 7760 AIO имеет дисплей диагональю в 27 дюймов с разрешением Ultra HD, FullHD или 4K Ultra HD в зависимости от комплектации. Система оснащается дискретной графикой и четырьмя микрофонами с технологией Waves Maxx Audio для кристально чистого звука на расстоянии до 3,7 м.

Модель OptiPlex 7460 AIO оснащена 23,8-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FullHD. Этот стильный 27-дюймовый моноблок с тонкой рамкой экрана InfinityEdge идеален для совместной работы нескольких пользователей. Он комплектуется адаптивной памятью Intel Optane. В модели OptiPlex 5260 AIO диагональ экрана составляет 21,5 дюйма. Заказчик может выбрать вариант с сенсорным экраном, считывающим до 10 одновременных касаний.

Модели OptiPlex 7060 и 5060 предлагают выбор между жесткими дисками и SSD, графикой AMD и NVIDIA (с возможностью установки двух видеокарт). ПК поддерживают подключение до трех мониторов одновременно. Модель OptiPlex 3060 — компактное решение с поддержкой до 32 ГБ ОЗУ DDR4, предусматривающее различные варианты установки.


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