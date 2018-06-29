Dell запустила продажи новых продуктов линейки Latitude и OptiPlex

27 июня в Москве состоялась презентация компании Dell, на которой были показаны новые ноутбуки корпоративного класса Latitude и моноблоки OptiPlex.
Ноутбуки LatitudeЛинейка ноутбуков Dell Latitude пополнилась сразу несколькими новыми моделями: Latitude 15 серии 3000 (3590), Latitude 15 серии 5000 (5490), а также Latitude 12 (7290), 13 (7390) и 14 (7490) серии 7000. Модели имеют диагонали дислеев 12, 13, 14 и 15 дюймов. Объединяет же их то, что все они работают на процессорах Intel Core восьмого поколения с поддержкой технологии защиты данных. Также корпусы всех новинок выполнены из магниевыого сплава и алюминия, которые обеспечивают защиту от царапин и приятный внешний вид.
Более того, модели успешно прошли многочисленные испытания на соответствие стандарту MIL-STD 810G, регламентирующему устойчивость систем к агрессивному внешнему воздействию и вибрациям, пыли, влаге, а также их способность работать при экстремальных температурах.
14-дюймовый ноутбук Latitude 5490 имеет свежий процессор Intel Core и графикеу от NVIDIA. Продуманный дизайн позволяет легко получить доступ к компонентам системы через специальный лючок на днище устройства.
Старшие модели Latitude серии 7000 (7290 / 7390 / 7490) сочетают в себе исключительную производительность, дизайн премиум-класса и лучшие в своем классе показатели прочности. Ноутбук Latitude 7290 оснащен дисплеем диагональю 12.5" разрешением HD (1366 x 768) с антибликовым покрытием и ярокостью 300 нит. Latitude 7390 имеет ЖК-дисплей с диагональю 13,3" с разрешением Full HD (1920 x 1080) (опционально с сенсорным вводом), с антибликовым покрытием (16:9) и яркостью 300 нит. 14-дюймовый ноутбук Latitude 7490 легок и компактен, при этом он обладает еще более тонкими рамками дисплея для более полного и реалистичного изображения.
Моноблоки OptiPlex
Моноблоки OptiPlexНовые моноблоки OptiPlex, работают на процессорах Intel Core 8-го поколения с поддержкой технологии vPro и оперативной памятью DDR4 емкостью до 32 ГБ. В зависимости от конфигурации, компьютеры могут быть оснащены технологией Intel Optane для сверхбыстрого запуска наиболее популярных приложений. Также моноблоки имеют веб-камеру с FullHD разрешении, которая в выключенном состоянии прячется в корпусе.
Моноблок OptiPlex 7760 AIO имеет дисплей диагональю в 27 дюймов с разрешением Ultra HD, FullHD или 4K Ultra HD в зависимости от комплектации. Система оснащается дискретной графикой и четырьмя микрофонами с технологией Waves Maxx Audio для кристально чистого звука на расстоянии до 3,7 м.
Модель OptiPlex 7460 AIO оснащена 23,8-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FullHD. Этот стильный 27-дюймовый моноблок с тонкой рамкой экрана InfinityEdge идеален для совместной работы нескольких пользователей. Он комплектуется адаптивной памятью Intel Optane. В модели OptiPlex 5260 AIO диагональ экрана составляет 21,5 дюйма. Заказчик может выбрать вариант с сенсорным экраном, считывающим до 10 одновременных касаний.
Модели OptiPlex 7060 и 5060 предлагают выбор между жесткими дисками и SSD, графикой AMD и NVIDIA (с возможностью установки двух видеокарт). ПК поддерживают подключение до трех мониторов одновременно. Модель OptiPlex 3060 — компактное решение с поддержкой до 32 ГБ ОЗУ DDR4, предусматривающее различные варианты установки.