В интернете появилось демонстрационное видео рендера LG G8.

Дизайн выполнен в виде стеклянных сэндвичей, сзади расположился сканер отпечатков пальцев и двойная камера со вспышкой. Размеры LG G8 будут составлять 152 x 72 x 8,4 мм. Его 6,1-дюймовый дисплей будет иметь соотношение сторон 19,5:9. На правой стороне находятся кнопка питания и лоток для SIM-карты, а кнопки регулировки громкости - слева, а клавиша Google Assistant находится под ними. Ожидается, что устройство будет работать на чипсете Snapdragon 855 и может иметь встроенную технологию «звук на дисплее», которая использует вибрацию и костную проводимость. Это как бы подтверждается тем фактом, что на видео не видно слухового динамика.