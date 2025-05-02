Десктоп ASUS TUF Gaming T500 2025 получил графику RTX 5060 Ti

Компания ASUS пополнила ассортимент настольных ПК моделью TUF Gaming T500 2025, которая основана на 10-ядерном процессоре Intel Core i7-13620H с максимальной частотой 4,9 ГГц или Core i5-13420H с тактовой частотой до 4,6 ГГц. Новинку также оснастили видеокартами NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti, RTX 5060, RTX 4060 или RTX 3050, 16 ГБ ОЗУ DDR5 SO-DIMM с возможностью апгрейда до 64 ГБ, двумя разъемами SATA 6,0 Гбит/с и двумя M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.4, блоком питания мощностью 500 Вт или 330 Вт с сертификатом 80+ Platinum, а также корпусом с габаритами 15,55:29,64:35,68 см и массой 5,90 кг. Цена и дата начала продаж компьютера пока не раскрываются.

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