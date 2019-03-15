Детали Huawei P30 Pro

Huawei P30 Pro будет иметь 6,47-дюймовый экран OLED 1080 x 2340, что делает его больше, но с меньшим разрешением, чем 6,39-дюймовый экран 1440 x 3120 на Huawei Mate 20 Pro . Экран имеет встроенный динамик, а это означает, что экран будет вибрировать, создавая звук и выступая в качестве динамика, как LG G8.

Переходя к камере, мы уже знаем, что это четыре камеры: 40МП (f / 1.8+ OIS), TOF-сенсор, 20МП (широкоугольный) и телефото с 7,8х оптическим зумом (10х с поддержкой ПО). Устройство оснащено лазерной автофокусировкой и двухтональными светодиодными вспышками. Работа производится под управлением Android 9.0 Pie с оболочкой EMUI 9.0. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5 LE, GPS, NFC, есть порт USB Type-C. Смартфон защищен от воды и пыли по стандарту IP68. Анонс флагманских смартфонов Huawei P30 и P30 Pro состоится 26 марта в Париже.