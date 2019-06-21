Детские часы Geozon LTE

Одна из ключевых особенностей детских часов Geozon — система умного позиционирования ELLP, использующая данные геолокации сразу нескольких систем: ГЛОНАСС, GPS, Wi-Fi и LBS. Поэтому Geozon LTE точно и быстро определяют местонахождение ребенка, экономя при этом заряд аккумулятора. При обычном использовании они работают два дня без подзарядки.Устройство оснащено цветным сенсорным дисплеем, встроенной 2-Мп фронтальной камерой и магнитной зарядкой вместо обычного разъёма. Также в комплект поставки входит защитное стекло.Geozon LTE работают под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с фирменным пользовательским интерфейсом. Они совместимы со смартфонами на Android и iOS через приложение-компаньон Geozon Guard. С его помощью родители могут контролировать перемещение ребенка, обмениваться голосовыми сообщениями, звонить на часы и вести скрытый аудиомониторинг. Также родители могут установить «безопасную зону» с оповещениями, если юный пользователь вышел за ее границы. Кроме того, через приложение можно удаленно делать фотографии с часов, считать шаги и многое другое.Стоимость новинки составит 8990 тысяч рублей.