Детские часы Ticwatch Kids получили 1,4-дюймовым цветным дисплеем

Веб-информатор Мукул Шарма в своем Twitter-аккаунте обнародовал информацию о новых часах Ticwatch Kids. Часы предназначены для детей. Новинка будет оснащена 1,4-дюймовым цветным дисплеем, который обеспечивает разрешение 320 на 320 пикселей и получит камеру с оптическим сенсором на 2 МП. Устройство также получит корпус, защищенный о влаги и пыли по стандарту IP68. Аккумулятор равен 660 мА.ч. Функции устройства стандартные: контроль физической активности и сна, подсчет калорий и пройденного расстояния. Предусмотрена связь со смартфонами на базе ОС Android и iOS. Оцениваются часы в 115 долларов.