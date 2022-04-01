Devialet представляет саундбар Dione с поддержкой Dolby Atmos

Devialet анонсировала свою первую звуковую панель Dione. Devialet Dione разработана как совершенная универсальная звуковая панель с 5-канальным звуком Dolby Atmos. Dione имеет гладкую футуристическую конструкцию, которая выглядит превосходно, не занимая слишком много места благодаря высоте всего 77 мм. В Dione установлено не менее 17 неодимовых динамиков, разработанных Devialet, включая восемь длинноходных сабвуферов, для воспроизведения 5-канального звука с полной поддержкой Dolby Atmos.

Dione также поддерживает настенный монтаж и размещение на поверхности благодаря внутреннему гироскопическому датчику, который автоматически определяет положение Dione и соответствующим образом калибрует сам себя. Кроме того, вы можете использовать приложение Devialet для сканирования вашей комнаты и калибровки Dione для получения наилучшего звука в вашем личном пространстве. Dione поставляется с четырьмя режимами прослушивания: Movie, Spatial, Voice и Music. Dione также поставляется с различными входами и поддержкой, включая HDMI 2.1 eARC, AirPlay 2, Spotify Connect, UPnP и Bluetooth 5.0.