Devialet представляет саундбар Dione с поддержкой Dolby Atmos

Dione также поддерживает настенный монтаж и размещение на поверхности благодаря внутреннему гироскопическому датчику, который автоматически определяет положение Dione и соответствующим образом калибрует сам себя. Кроме того, вы можете использовать приложение Devialet для сканирования вашей комнаты и калибровки Dione для получения наилучшего звука в вашем личном пространстве. Dione поставляется с четырьмя режимами прослушивания: Movie, Spatial, Voice и Music. Dione также поставляется с различными входами и поддержкой, включая HDMI 2.1 eARC, AirPlay 2, Spotify Connect, UPnP и Bluetooth 5.0.