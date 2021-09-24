Digma выпустила ноутбук EVE 15 C413 для веб-серфинга

Компания Digma объявила о ноутбука EVE 15 C413 на базе процессора Intel Celeron N3350. К ноутбуку EVE 15 C413 прилагается бесплатный трёхмесячный доступ к хранилищу файлов «Облако Mail.ru» — это дополнительные 64 ГБ места для фотографий или видео с доступом, из любой точки мира.

Ноутбук выполнен в классическом дизайне, корпус изготовлен из матового пластика. Клавиатура с большими кнопками обеспечивает комфорт для печати. 15,6 дюймовый дисплей с IPS-матрицей обеспечивает разрешение 1920 х 1080 пикселей.

Начинка модели включает: двухъядерный процессор Intel Celeron N3350 с частотой от 1,1 до 2,4 ГГц, 4 ГБ ОЗУ и встроенное графическое ядро Intel HD Graphics 500 и быстрый еММС-накопитель объёмом 64 ГБ.

Ноутбук DIGMA EVE 15 C413 весит всего 1540 г, прекрасно помещается в рюкзаке благодаря своим габаритам (370×237×21 мм). Автономность ноутбука достигает 7 часов от полной зарядки, благодаря батарее (7,4 вольта) объёмом 5000 мАч. Новинка оснащена встроенной видеокамерой на 2 МП, а также динамиками и встроенным микрофоном. Пользователю доступны USB порты стандарта 2.0 и 3.0, выход HDMI mini, мини-джек для подключения наушников или колонок, а также есть встроенный картридер microSD.

Рекомендованная стоимость модели EVE 15 C413 составляет 19990 рублей.
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