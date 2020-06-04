Динамик Marshall Uxbridge Voice с голосовым ассистентом и AirPlay 2

Marshall Uxbridge Voice - это управляемый голосом динамик через Google Assistant, напоминающий миниатюрную версию гитарного усилителя. Несмотря на свою компактную структуру, Uxbridge Voice разработан для обеспечения фирменного звучания Marshall с помощью «усовершенствованной настройки с использованием высококачественных компонентов».

Динамик весит 1,39 кг и оснащен регуляторами низких и высоких частот, а также усилителем класса D мощностью 30 Вт, сабвуфером и высокочастотном динамиком Marshall Uxbridge Voice подключается по средствам к Wi-Fi 5. Даже когда вы находитесь в другой комнате, встроенный массив микрофонов в дальней зоне может принимать ваши голосовые команды.

Наконец, его поддержка Chromecast и AirPlay 2 означает, что Marshall Uxbridge Voice может быть настроен как часть системы с несколькими комнатами, где каждое устройство может воспроизводить разные или одну и ту же песню с помощью этих команд. Новинку можно приобрести за $ 200.