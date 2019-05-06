Дисплей OnePlus 7 Pro будет круче, чем у Samsung Galaxy S10

В сети появились подробности о флагманских смартфонах OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro, которые еще не были представлены официально. Во-первых, грядущие новинки получат стереодинамики, которых не было у предшественников. А во-вторых, старшую модель оснастят самым технологичным дисплеем на рынке. Утверждается, что применяемый в смартфоне OLED-дисплей станет первым в своем роде – его нет даже в Samsung Galaxy S10.

Речь идет о панели разрешением 1440р и частотой обновления 90 Гц. Для сравнения в геймерских смартфонах Razer Phone и Razer Phone 2 установлены IPS-дисплеи Sharp IGZO с частотой 120 Гц, а в ASUS Rog – AMOLED-экран с частотой 90 Гц и разрешением 1080p. Дисплей создавался на заказ, а потому он скажется на итоговой цене OnePlus 7 Pro. Напомним, что официальный анонс новых «убийц флагманов» запланирован на 14 мая.