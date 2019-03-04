Дисплей Samsung Galaxy S10 признан лучшим в истории

Эксперты авторитетной компании DisplayMate Technologies опубликовали свой вердикт экрану флагманского смартфона Samsung Galaxy S10. Все довольно предсказуемо – перед нами лучший дисплей для смартфонов в истории. Согласно официальных характеристикам, дисплей характеризуется пиковой яркостью 1200 кд/м² и точностью цветопередачи 0,4 JNCD в цветовой гамме DCI-P3. По данным DisplayMate, яркость панели достигает рекордных 1225 кд/м², что на 17% выше, чем у Galaxy S9, а полноэкранная яркость составляет 804 кд/м². Есть рекорды по контрасту, насыщенности и других характеристикам. Итоговая оценка экспертов – A+.