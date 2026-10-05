Realme P4s Lite с АКБ на 7000 мАч оценен в 170 долларов

Компания Realme пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью P4s Lite, которая базируется на 12-нанометровой однокристальной системе UNISOC T7250 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57. Новинка также получила 6,76-дюймовый LCD-экран с разрешением HD+, кадровой частотой до 120 Гц, типичной яркостью 700 нит и 900 нит в режиме HBM, 4 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4X, 64 или 128 ГБ встроенной памяти UFS 2.2, основную камеру на 13 Мп, селфи-камеру разрешением 5 Мп, батарею ёмкостью 7000 мАч, поддержку 15-Вт быстрой проводной зарядки через интерфейс USB Type-C, корпус толщиной 8,95 мм и массой 215 граммов, защиту от пыли и воды в соответствии со степенью IP64 и поддержку сотовых сетей 4G LTE. Цена смартфона на дебютном индийском рынке составила эквивалент 170 и 190 долларов соответственно.

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