Дисплей Samsung Galaxy S20 Ultra признан лучшим среди всех смартфонов

Специалисты DisplayMate высоко оценили и не пожалели комплиментов для нового флагмана Samsung Galaxy S20 Ultra.

Samsung Galaxy S20 Ultra получил Dynamic AMOLED дисплей с диагональю 6,9 дюймов. Этот дисплей самый высокий по абсолютной точности цветопередачи до самой высокой пиковой яркости дисплея и самой большой цветовой гаммы.

Экран получил высший балл A+ и звание лучшего на рынке смартфонов. Качество изображения и точность цветопередачи оценили как визуально неотличимые от совершенных.

Также новинка установила 12 рекордов по производительности.