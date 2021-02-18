Дисплеи для складного iPhone выпустит LG

Некоторое время назад появилась информация о том, что компания Apple планирует выпускать в продажу новые складные смартфоны, которые должны покорить рынок. Но стоит отметить, что хоть большую часть аппаратных комплектующих производитель разрабатывает сам, то дисплеями занимаются другие компании. И теперь появилась информация о том, что для новых складных iPhone дисплеи будет выпускать компания LG, которая только что представила новую линейку телевизоров с совершенно уникальными дисплеями топового уровня. Соответственно, в ближайшем будущем производитель выпустит свои новые дисплеи для пользователей, которые хотят получить складной смартфон от именитого бренда и не переживать о его прочности в течение суток.