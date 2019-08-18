Дисплей iPhone 11 считается таким же, как Samsung Galaxy S10

Apple iPhone 11, как сообщается, будет поставляться с теми же OLED-дисплеями, которые использовались для Samsung Galaxy S10 и Galaxy Note 10.

С тех пор как компания из Купертино представила OLED-дисплеи в iPhone , она использовала панели Samsung.

Дисплеи на Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10 + имеют более высокую плотность пикселей при 550ppi и 522ppi соответственно, по сравнению с iPhone XS и iPhone XS Max , которые имеют плотности 458ppi каждый. Новые дисплеи могут повлиять на разрешение экрана моделей iPhone.

Модели iPhone названы iPhone 11 Pro Max , iPhone 11 Pro и iPhone 11 соответственно. Согласно предыдущим сообщениям, новые модели iPhone 11, заменяющие серию iPhone XS, будут иметь заднюю тройную настройку задней камеры, и все три датчика будут расположены одинаково, в то время как iPhone 11 будет иметь двойную заднюю настройку камеры.

Известный аналитик Apple Минг-Чи Куо также ранее предполагал, что будущие модели iPhone будут оснащены обратной беспроводной зарядкой. Два недавних утечек также прочат на iPhone дату 11 запуска будет 10 сентября, что в соответствии с предыдущими запусками iPhone. Другая утечка утверждает, что все три модели iPhone 2019 будут запущены и выпущены одновременно , в отличие от предыдущих стратегий.