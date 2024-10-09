Дисплеи серии Samsung Galaxy S25 слили в сеть

Компания Samsung, если верить информации западных журналистов, выпустит флагманскую серию смартфонов Galaxy S25 уже в начале 2025 года, и, к счастью, некоторые компоненты данных смартфонов уже находятся в производстве, что позволяет потенциальным покупателям узнать больше интересной информации о грядущих моделях ещё до их официального анонса. Например, недавно в сети появилась фотография дисплеев, которая демонстрирует то, как устройства нового поколения будут выглядеть спереди. Если этот снимок правдив, гаджеты Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra получат более тонкие рамки вокруг дисплея, плюс эта информация снова подтвердила слухи о том, что у модели Ultra будут более закруглены углы.

Ранее тот же источник сообщил, что Galaxy S25 Ultra получит диагональ экрана 6,9 дюйма, как и iPhone 16 Pro Max, что на самом деле является крайне логичным решением со стороны производителя, потому что пользователям, судя по продажам, очень нравятся больше смартфоны. Также его рамки будут на 0,2 мм тоньше, чем у Galaxy S24 Ultra, что тоже важно — сейчас идёт тренд на тонкие рамки вокруг дисплея и потенциальным покупателям очень важно знать, что их рамки тоньше, чем у конкурентов. Также летом появилась информация о том, что Galaxy S25 и S25+ будут оснащены чипами Exynos, а Ultra — только Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm. Но теперь специалисты утверждают, что компания Samsung может не успеть подготовить Exynos 2500 к запуску, и весь модельный ряд получит процессор от компании Qualcomm.