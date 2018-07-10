Дисплей смартфона Samsung Galaxy J7 Star получил размер 5,5 дюйма по диагонали

В скором времени начнутся продажи смартфона Samsung Galaxy J7 Star. Гаджет получил 5,5-дюймовый экран с разрешением 1280 на 720 пикселей. В основе устройства лежит процессор с восемью вычислительными ядрами, функционирующими на тактовой частоте до 1,6 ГГц. Фронтальная и тыльная камеры полагаются на 13-мегапиксельную матрицу. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 3300 мА.ч. Реализована технология NFC и предусмотрен адаптер беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac. Цена новинки пока не раскрывается.