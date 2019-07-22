Дизайн Google Pixel 4

2019-07-22, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Дизайн Google Pixel 4 ; [83]
Pixel 4 и Pixel 4 XL не получат 3,5-мм аудиоразъема. На нижнем торце смартфонов разместятся решётки динамиков и порт USB Type-C для зарядки и синхронизации с ПК.Сканер отпечатков пальцев на корпусе аппаратов отсутствует: по слухам, Google оснастит новинки продвинутой системой распознавания лица. Соответствующий датчик разместился в верхнем правом углу лицевой панели, фотографии защитного стекла для которой опубликовал в своём Twitter-блоге инсайдер Ice Universe. По другой из версий сенсор предназначен для работы системы распознавания жестов Project Soli: в таком случае биометрический сенсор разместится под дисплеем.Обе модификации аппарата получат дисплей с широкой верхней рамкой в качестве альтернативы трендовой «челке» для селфи-модуля и вспомогательных датчиков. Диагональ экрана Google Pixel 4 составит 5,6 дюйма ( 2280 х 1080 пикселей), габариты — 147 x 68,9 x 8,2 мм (9,3 мм в области тыльной камеры). XL-версия смартфона получит 6,25-дюймовый экран с разрешением 3040 x 1440 точек.О стоимости новинки пока неизвестно.


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