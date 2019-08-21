Дизайн OPPO Reno 2

2019-08-21, Автор - Мария Шмелева; Продукт - OPPO Reno 2; [70]
OPPO Reno второго поколения будет максимально похож на вышедший в начале года Reno. Спереди у него такой же практически безрамочный экран без вырезов, а сзади добавился четвёртый модуль основной камеры. По данным TENAA, смартфон получит 6,5-дюймовый дисплей с разрешением 2400 х 1080 пикселей, восьмиядерный процессор Snapdragon 730G, 8 ГБ оперативной памяти, накопитель на 256 ГБ и аккумулятор ёмкостью 3915 мАч с поддержкой быстрой зарядки VOOC 3.0 (20 Вт). Основная камера будет представлена четырьмя модулями с разрешением 48, 13, 8 и 2 Мп, фронтальная — одним на 16 Мп.О стоимости новинки пока неизвестно.


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