Дизайн Oppo F21 Pro показан на просочившемся постере

Сегодня был обнаружен дизайн грядущего Oppo F21 Pro. Плакат, который вы видите, имеет низкое разрешение, но вы можете увидеть новый модуль камеры со светодиодной вспышкой и двумя большими камерами. Изображение также показывает, что слоган Oppo F21 Pro — «Фантастическое селфи», предполагая, что маркетинговая кампания Oppo будет вращаться вокруг впечатляющих селфи и других функций камеры.
Изображение было обнаружено в Пакистане, поэтому можно ожидать, что Oppo F21 Pro скоро официально будет представлен в этой азиатской стране.