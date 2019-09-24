Дизайн флагмана Xiaomi Mi Mix Alpha слили перед анонсом

Сетевые источники опубликовали новые рендеры смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha, который будет официально представлен уже сегодня утром. Судя по надписи на рендере, дисплей будет занимать более 100% площади передней панели. Следующее изображение демонстрирует не просто сильный изгиб дисплея по краям – источники уверены, что экран огибает корпус и занимает большую часть тыльной панели. Таким хитрым образом производитель уходит от необходимости устанавливать в смартфон фронтальную камеру. Также Xiaomi опубликовала тизер, который подтверждает наличие в Mi Mix Alpha датчика изображения разрешением 100 Мп. Кажется, нас ждет действительно революционный смартфон.