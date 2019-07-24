Дизайн грядущих iPhone

По данным 9to5Mac, iPhone XI и iPhone XI Max действительно получат тройную основную камеру в квадратном блоке, как её показывают на разных рендерах. Как и сообщалось ранее, новый модуль оснастят широкоугольным объективом. Кроме того, одиннадцатые iPhone получат функцию «Умная рамка», которая фиксирует изображение вокруг того, что попало в кадре при съемке фото и видео. Вероятно, для этого будет использоваться широкоугольная камера. С помощью этой функции получится уже на готовом снимке менять кадрирование или выполнять автоматическую коррекцию перспективы без потери важных деталей кадра. Как сообщается, дополнительная информация о снимке будет храниться в течение ограниченного периода времени и впоследствии автоматически удаляться. Фронтальная камера в грядущих iPhone также будет обновлена и получит поддержку съёмки замедленных видео со скоростью 120 кадров в секунду.iPhone XI и iPhone XI Max получат OLED-дисплей Retina, а iPhone XIR по-прежнему будет оснащаться IPS-экраном Liquid Retina. Разрешение дисплеев будет такое же, как и в прошлогодних моделях. Зато смартфоны получат обновлённый вариант системы Taptic Engine с кодовым названием Leap Haptics. Подробности о её работе пока не сообщаются, но она должна отличаться от Haptic Touch — аналога сильного надавливания на экран путём долгого прикосновения. О стоимости новинки пока неизвестно.