Дизайн необъявленного фитнес-браслета Huawei Band 4 Pro

После недавнего выпуска фитнес-трекера Huawei Band 4, компания готовит выпустить в свет версию Pro. Первые рендеры демонстрируют новый фитнес-трекер, который внешне очень похож на своего предшественника. Будущая новинка получит цветной AMOLED-дисплей с сенсорной клавишей и достаточно широкими рамками снизу и сверху. Band 4 Pro получит новую заставку и 10 различных циферблатов.

Подробности о Band 4 Pro на данный момент скудны, но можно ожидать, что он будет оснащен пульсометром, водонепроницаемостью до 50 метров и разъемом USB-A. Фитнес-трекер появится в трёх цветовых вариантах: в черном, красном и розовом исполнении.