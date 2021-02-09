Дизайн раскрыл дизайн флагмана OnePlus 9 Pro

Популярный дизайнер Бенджамин Гескин поделился качественным изображением флагманского смартфона OnePlus 9 Pro, который еще не был представлен официально. Рендер был создан на основе патентов и утечек – в частности, недавно опубликованных фотографий.

Смартфон должен получить тыльную квадрокамеру с трехкратным оптическим зумом и лазерным помощником автофокуса, изогнутый дисплей с разрешением QHD+, частотой обновления 120 Гц и врезанной камерой, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 65 Вт, беспроводной на 45 Вт, 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной флэш-памяти, топовую платформу Qualcomm Snapdragon 888, а также защиту от воды и пыли согласно степени IP68.