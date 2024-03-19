Дизайнерский смартфон Nothing Phone(2a) стал дешевле

Сегодня стала доступна дизайнерская новинка Nothing Phone(2a). Это новая версия смартфона в котором уделено повышенное внимание внешнему исполнению. Хотя в сравнении с первым поколением сам корпус был упрощен в плане дизайна, уменьшилось количество светодиодных полос с одиннадцати до трех.

Для вывода изображения смартфон использует экран с диагональю 6.7 дюймов. AMOLED матрица с разрешением 2412х1080 пикселей с частотой обнволения 120 Гц и пиковой яркостью 1100 нит. Работает телефон на базе чипа MediaTek Dimensity 7200, который встречается в решениях среднего ценового сегмента.

Группа камер включает сенсор Samsung GN9 с системой оптической стабилизации и широкоугольного объектива Samsung JN1. Разрешение 50 Мп. Размещены они группой по центру крышки. На борту аккумулятор с емкостью 5000 мАч с зарядкой 45 Вт. Поддерживает NFC, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3. Корпус защищен от пыли и воды IP54.
Nothing Phone(2a) характеристики и цены - RUPHONEA (скидка $10)
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