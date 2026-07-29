NVIDIA продаст OpenAI видеокарт на 350 миллиардов долларов

Компания NVIDIA ведёт переговоры о предоставлении гарантий по финансированию на сумму около 250 миллиардов долларов для будущего дата-центра OpenAI в южной части штата Огайо. Проект разрабатывает SB Energy — дочерняя структура SoftBank. Объект мощностью 10 ГВт будет построен на территории бывшего предприятия по обогащению урана примерно в 80 километров к югу от города Колумбус. Общая стоимость проекта с учётом закупки серверного оборудования и чипов может превысить 500 миллиардов долларов, что сделает его крупнейшим дата-центром из когда-либо анонсированных.

Согласно предполагаемой финансовой схеме, NVIDIA должна выступить гарантом по нескольким кредитным инструментам, чтобы снизить риски для инвесторов. Такая поддержка необходима в том числе из-за того, что OpenAI пока не вышла на прибыль и не может самостоятельно получить кредитный рейтинг инвестиционного уровня. Гарантии на 250 миллиардов долларов будут покрывать аренду площадки и строительство объекта, но не закупку чипов. При этом NVIDIA, по данным источников, также может помочь OpenAI с финансированием покупки собственных ускорителей на сумму до 350 миллиардов долларов. Для OpenAI этот проект станет первым дата-центром, который компания будет арендовать напрямую, что позволит снизить зависимость от облачной инфраструктуры Microsoft, Amazon и Oracle. Но, конечно, инвестиции для запуска этого проекта нужны просто колоссальные, даже для такого крупного бренда.
Интерфейс PCIe 8.0 требует новый тип разъёма для видеокарт…
Некоммерческая организация PCI-SIG опубликовала небольшое обновление по будущему стандарту PCIe 8.0 — чер…
AMD повышает цены на свои видеокарты на 10%…
На рынке видеокарт продолжается тенденция роста цен, и, согласно последнему отчёту, AMD может снова повыс…
AMD Radeon RX 9070 GRE начнут продавать за пределами Китая…
Компания AMD, по данным издания VideoCardz, может готовить выпуск видеокарты Radeon RX 9070 GRE, изначаль…
AMD выпустит новые видеокарты в 2028 году…
Следующее поколение графических процессоров AMD Radeon на архитектуре RDNA 5, по данным отраслевых источн…
Представлены видеокарты Palit GeForce RTX 5080 Infinity 3…
PALIT Microsystems Ltd. представили видеокарты RTX 5080 серии Infinity 3. Разработанная в соответствии с …
NVIDIA всё же выпустит видеокарты RTX 50 Super…
Ранее сообщалось, что NVIDIA якобы на неопределённый срок отложила выпуск видеокарт GeForce RTX 50 Super,…
NVIDIA всё же выпустит видеокарты серии RTX 50 Super…
Компания NVIDIA, судя по новым данным, снова вернулась к разработке видеокарт серии RTX 50 Super, однако …
Представлена видеокарта PALIT GeForce RTX 3060 Infinity 2 OC…
PALIT Microsystems сегодня анонсировала новую видеокарту GeForce RTX 3060 Infinity 2 OC. Сочетая внушител…
RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G обзор и тесты видеокартыRTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G обзор и тесты видеокарты
GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 8G обзор, тесты и сравнение с Radeon RX 9060 XTGeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 8G обзор, тесты и сравнение с Radeon RX 9060 XT
Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G обзор, тесты и сравнение с GeForce RTX 5060 TiRadeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G обзор, тесты и сравнение с GeForce RTX 5060 Ti
GIGABYTE GeForce RTX 5050 GAMING OC обзор и тесты доступной видеокартыGIGABYTE GeForce RTX 5050 GAMING OC обзор и тесты доступной видеокарты
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor