NVIDIA продаст OpenAI видеокарт на 350 миллиардов долларов

Компания NVIDIA ведёт переговоры о предоставлении гарантий по финансированию на сумму около 250 миллиардов долларов для будущего дата-центра OpenAI в южной части штата Огайо. Проект разрабатывает SB Energy — дочерняя структура SoftBank. Объект мощностью 10 ГВт будет построен на территории бывшего предприятия по обогащению урана примерно в 80 километров к югу от города Колумбус. Общая стоимость проекта с учётом закупки серверного оборудования и чипов может превысить 500 миллиардов долларов, что сделает его крупнейшим дата-центром из когда-либо анонсированных.

Согласно предполагаемой финансовой схеме, NVIDIA должна выступить гарантом по нескольким кредитным инструментам, чтобы снизить риски для инвесторов. Такая поддержка необходима в том числе из-за того, что OpenAI пока не вышла на прибыль и не может самостоятельно получить кредитный рейтинг инвестиционного уровня. Гарантии на 250 миллиардов долларов будут покрывать аренду площадки и строительство объекта, но не закупку чипов. При этом NVIDIA, по данным источников, также может помочь OpenAI с финансированием покупки собственных ускорителей на сумму до 350 миллиардов долларов. Для OpenAI этот проект станет первым дата-центром, который компания будет арендовать напрямую, что позволит снизить зависимость от облачной инфраструктуры Microsoft, Amazon и Oracle. Но, конечно, инвестиции для запуска этого проекта нужны просто колоссальные, даже для такого крупного бренда.