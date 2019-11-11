Для OnePlus 7T и 7/7 Pro доступно новое обновление

OnePlus выпустил обновление OxygenOS 10.0.5 для одного из своих новейших телефонов, 7T. Однако его непосредственные предшественники также не остались в стороне: 7 и 7 Pro также теперь имеют доступ к своей последней тестовой сборке (Open Beta 5). Тем не менее, те, кто владеют вариантом Pro, могут первыми увидеть его, так как OEM-производитель сообщил, что ему по-прежнему необходимо устранять проблемы с версией 7.

OxygenOS 10.0.5, официальное стабильное обновление, имеет относительно короткий список изменений. Производитель заявляет, что он исправляет ошибку с функцией двойного нажатия ОС, которая вызывает блокировку экрана в этой модели. 7T также получает общие улучшения стабильности и обновление безопасности.