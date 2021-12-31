Для Xiaomi Mi 6 выпустили неофициальную прошивку MIUI 13

Для своего почтенного возраста Xiaomi Mi 6 имеет довольно актуальные характеристики. Напомним, что он оснащается 5,15-дюймовым Full HD-экраном, 8-Мп фронтальной камерой, 12-Мп двойной камерой с двухцветной вспышкой и четырехосевой оптической стабилизацией изображения, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 835 с графикой Adreno 540, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной памяти, сканером отпечатков пальцев, встроенным в стекло, поддержкой NFC, портом USB Type-C, а также аккумулятором на 3350 мАч.