Для Xiaomi Mi 6 выпустили неофициальную прошивку MIUI 13

Последней стабильной прошивкой для смартфона Xiaomi Mi 6 стала фирменная оболочка MIUI 11, однако энтузиасты не забывают о столь популярной модели. Сегодня стало известно о выходе прошивки MIUI 13 для этого флагмана 2017 года выпуска. По словам создателя, прошивка Mi 6 MIUI 13 Experience показывает довольно стабильную работу, ведь это уже её третья версия со множеством исправлений.

Для своего почтенного возраста Xiaomi Mi 6 имеет довольно актуальные характеристики. Напомним, что он оснащается 5,15-дюймовым Full HD-экраном, 8-Мп фронтальной камерой, 12-Мп двойной камерой с двухцветной вспышкой и четырехосевой оптической стабилизацией изображения, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 835 с графикой Adreno 540, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной памяти, сканером отпечатков пальцев, встроенным в стекло, поддержкой NFC, портом USB Type-C, а также аккумулятором на 3350 мАч.