Для смартфона Sony Xperia 1 IV выпустили систему охлаждения

Современные смартфоны даже не флагманского уровня предоставляют пользователю достаточную производительность, чтобы можно было играть практически в любые видеоигры — от шутеров до гонок. Более того, с появлением экранов на смартфонах с поддержкой частоты обновления дисплея в 120 Гц появилась возможность играть в соревновательные шутеры, например, с большим комфортом и плавностью, даже мобильный киберспорт встал с колен. Проблема была лишь в том, что современные производительные смартфоны после часа игры на таких настройках графики банально перегревались, так что производительность резко падала и геймер, естественно, не получал необходимых возможностей. В компании Sony решили эту проблему исправить — компания представила систему охлаждения для Xperia 1 IV.

Дополнительная охладительная панель для смартфона Xperia 1 IV оборудована активной системой охлаждения на основе вентилятора, который в процессе игры подает поток воздуха на радиатор. В данном случае смартфон получает дополнительный поток свежего воздуха и это отличные новости для тех, кто играет много и не хочет терять производительность из-за слишком высокой температуры на процессоре. Правда, решение достаточно спорное в том плане, что сам Xperia 1 IV не является таким уж геймерским смартфоном — это в большей степени смартфон для фотографий. Но производитель предоставляет возможность его охладить и играть достаточно долго, что не может не радовать потенциальных покупателей.
Смартфон-раскладушка Moto RAZR 2022 оценен в $890…
Вслед за вчерашним анонсом Samsung Galaxy Z Flip 4 компания Lenovo представила свой смартфон-раскладушку …
Представлен смартфон Vivo V25e с 64-Мп камерой…
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью V25e, которая, среди прочего, получила предустанов…
Смартфон Vivo Y22 оценен в $183…
Компания Vivo представила недорогой смартфон Y22, который оценен на индийском рынке в 183 доллара за базо…
Подбираем чехол для Samsung Galaxy A03…
Благодаря растущей производительности мобильных процессоров на современном рынке есть множество доступных…
Опубликован рейтинг AnTuTu самых быстрозаряжаемых смартфонов…
Команда бенчмарка AnTuTu выпустила свежий рейтинг смартфонов с самой быстрой зарядкой. Список предсказуем…
Новый смартфон Tecno Spark 9T оснащен чипсетом Helio G37…
Бренд Tecno расширяет ассортимент смартфонов представив новую модель Spark 9T. Его цена начинается от 188…
Смартфон Realme 9 5G скоро выйдет в России …
Компания Realme объявила о том, что 9 августа в России будет представлен новый смартфон Realme 9. Посколь…
Google будет продавать запасные детали на Pixel через iFixit…
Несколько месяцев назад Google объявила, что через iFixit будет предоставлять запасные части для Google P…
Обзор TECNO Camon 18P 8/128 ГБ. Смартфон с экраном 120 Гц и быстрой зарядкойОбзор TECNO Camon 18P 8/128 ГБ. Смартфон с экраном 120 Гц и быстрой зарядкой
Обзор Huawei nova 9. Лучшая камера в смартфоне до 39 990 рублей?Обзор Huawei nova 9. Лучшая камера в смартфоне до 39 990 рублей?
Обзор Itel Vision 2s. Недорогой смартфон с NFC и емким аккумуляторомОбзор Itel Vision 2s. Недорогой смартфон с NFC и емким аккумулятором
iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus и iPhone 14 Pro Max - что брать и в чем отличияiPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus и iPhone 14 Pro Max - что брать и в чем отличия
Обзор Redmi Note 11 NFC 4/64 ГБ. Емкий аккумулятор, AMOLED 90 Гц и четыре камерыОбзор Redmi Note 11 NFC 4/64 ГБ. Емкий аккумулятор, AMOLED 90 Гц и четыре камеры
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor