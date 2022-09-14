Для смартфона Sony Xperia 1 IV выпустили систему охлаждения

Современные смартфоны даже не флагманского уровня предоставляют пользователю достаточную производительность, чтобы можно было играть практически в любые видеоигры — от шутеров до гонок. Более того, с появлением экранов на смартфонах с поддержкой частоты обновления дисплея в 120 Гц появилась возможность играть в соревновательные шутеры, например, с большим комфортом и плавностью, даже мобильный киберспорт встал с колен. Проблема была лишь в том, что современные производительные смартфоны после часа игры на таких настройках графики банально перегревались, так что производительность резко падала и геймер, естественно, не получал необходимых возможностей. В компании Sony решили эту проблему исправить — компания представила систему охлаждения для Xperia 1 IV.

Дополнительная охладительная панель для смартфона Xperia 1 IV оборудована активной системой охлаждения на основе вентилятора, который в процессе игры подает поток воздуха на радиатор. В данном случае смартфон получает дополнительный поток свежего воздуха и это отличные новости для тех, кто играет много и не хочет терять производительность из-за слишком высокой температуры на процессоре. Правда, решение достаточно спорное в том плане, что сам Xperia 1 IV не является таким уж геймерским смартфоном — это в большей степени смартфон для фотографий. Но производитель предоставляет возможность его охладить и играть достаточно долго, что не может не радовать потенциальных покупателей.