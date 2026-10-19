Doogee Note60 W очень похож на Huawei Pura X View

Компания Doogee опубликовала изображения смартфона Note60 W, который еще не был представлен официально. Судя по рендеру, дизайн грядущей новинки полностью скопирован с недавнего Huawei Pura X View. Отметим широкоформатный 6,38-дюймовый дисплей с кадровой частотой 90 Гц, корпус толщиной 8,4 мм, батарею ёмкостью 6500 мАч и операционную систему Android 17. Остальные параметры пока не раскрываются.

Что касается новинки Pura X View, он оснащается 6,39-дюймовым OLED-экраном с соотношением сторон 16:9,5, разрешением 2232:1320 точек, частотой обновления 120 Гц, толщиной рамок 1,05 мм и пиковой яркостью 6500 нит, батареей ёмкостью 7000 мАч, корпусом толщиной 6,68 мм и массой 201 грамм, предустановленной операционной системой HarmonyOS 7, адаптированной к широкому экрану, однокристальной системой Kirin 9030S, тройной основной камерой с модулями на 200 Мп, 50 Мп (перископный телеобъектив с 3,7-кратным оптическим зумом) и 8 Мп (сверхширик), а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69.