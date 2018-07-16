Doogee S55 с усиленными специальными металлическими вставками

Кроме базовой модели вендор решил выпустить облегченный вариант под названием Doogee S55 Lite. Конфигурация содержит чипсет с меньшей производительностью MediaTek MT6739 и урезанный набор памяти – 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ внутреннего флэша.Doogee S55 может работать с двумя SIM-картами, поддерживает беспроводные соединения Bluetooth, Wi-Fi и 4G. Электронная начинка собрана на основе 8-ядерного мобильного чипсета MediaTek MT6750T, способного развивать частоту 1,5 ГГц. Графическими процессами управляет видеочип Mali-T860 MP2. Арсенал памяти состоит из 4 ГБ «оперативки» и флэш-носителя объемом 64 ГБ. Чтобы увеличить массив для хранения личных данных, можно использовать microSD-карту.В наличии имеется модуль геопозиционирования GPS-ГЛОНАСС.Еще одним достоинством защищенного смартфона является мощная батарея емкостью 5500 мАч. Разработчики уверяют, что время автономной работы гаджета составляет 35 часов в режиме телефонных переговоров и 28 часов в режиме просмотра интернет-сайтов.О стоимости смартфона пока неизвестно.