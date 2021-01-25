Doogee S88 Plus получил Helio P70 и 8 ГБ оперативной памяти

Компания по производству смартфонов Doogee анонсировала новый смартфон - Doogee S88 Plus.

Новый смартфон поставляется в трех цветовых вариантах: Army Green, Fire Orange, Mineral Black за 349 долларов на Aliexpress. Doogee S88 Plus содержит мощный восьмиядерный процессор ARM Cortex-A73/A53 с впечатляющим графическим процессором Arm Mali-G72. Процессор а 13% быстрее и на 10-30% эффективнее обработки AI, чем его предшественник.

Doogee S88 Plus оснащен 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+. Он доступен в варианте 128 ГБ и 8 ГБ ОЗУ. Батарея емкостью 10000 мАч обеспечивает большую автономность смартфона. Также новинка имеет рейтинг IP68 / IP69K, что подтверждает его водонепроницаемость и защиту от падений. Устройство выдерживает удары с высоты до 1,5 метров и может оставаться под водой на глубине до 2 метров.

На передней панели находится 16-мегапиксельная селфи-камера с широким углом обзора 80 градусов, а на задней панели установлено тройная камера, где главный модуль Samsung AI 48 МП, макрообъектив на 8 МП и сверхширокоугольный объектив на 8 МП. Наличие функции распознавания лиц, бокового датчика отпечатков пальцев и NFC делает устройство защищенным. Наличие NFC позволяет пользователям безопасно использовать Google Pay и другие связанные приложения при совершении платежей.