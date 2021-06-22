Doogee S97 Pro умеет измерять пространство

Смартфон Doogee S97 Pro, наконец, официально представлен производителем — устройство, как и ожидалось, получило достаточно производительное железо, прочный корпус и множество дополнительных приятных бонусов. В первую очередь, новый смартфон поставляется с 48-мегапиксельной камерой AI Quad Camera, защитой IP68 и IP69K, аккумулятором на 8500 мАч и множеством других приятных компонентов. Более того, это первый защищенный смартфон с профессиональным лазерным дальномером. Первый в мире прочный смартфон оснащен лазерным дальномером для измерения длины, ширины и высоты всего вокруг себя до 40 метров. Существуют разные режимы измерения — однократное измерение, измерение площади и измерение объема. Все три режима позволяют пользователям точно рассчитать расстояние между двумя объектами, площадь и объем, используя показатели длины, высоты и ширины.

Помимо простых вычислений, он также поддерживает три режима Phythagoras, которые позволяют измерять прямые углы, высоту, наклонные края и так далее. Можно точно узнать расстояние, не затрачивая больших усилий. Естественно, в повседневной жизни пользователям это совершенно не нужно, тогда как строителям или инженерам подобные технологии будут крайне полезными. Да, пока что не совсем понятно, насколько данная технология точна и насколько чётко смартфон вычисляет все параметры, но это отменная возможность получить классный продукт для определённых сфер деятельности. Стоимость для России пока что не называют.
Комментарии и отзывы Doogee S97 Pro
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