Doogee V Max с АКБ на 22000 мАч оценили в $330

Компания Doogee объявила цену на представленный месяц назад смартфон Doogee V Max, главной особенностью которого стала батарея ёмкостью 22000 мАч. С 13 по 17 февраля новинка будет стоить 330 долларов.

Смартфон также оснастили поддержкой обратной зарядки, комплектным адаптером питания мощностью 33 Вт, однокристальной системой MediaTek Dimensity 1080, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, 6,58-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ с кадровой частотой 120 Гц, яркостью 400 кд/м2 и стеклом Corning Gorilla Glass, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 108 Мп, 16 Мп (сверхширик) и камерой ночного видения, селфи-камерой на 32 Мп, стереодинамиками, защитой в соответствии со степенями IP68 и IP69K, а также стандартом MIL-STD-810H, боковым дактилоскопом, модулем NFC и двумя слотами для SIM-карт.