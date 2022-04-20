Doogee готовится выпустить новый ударопрочный смартфон Doogee S98 Pro

Doogee S98 Pro — это новый прочный смартфон с уникальным дизайном. Смартфон, похоже имеет дизайн, вдохновленный инопланетянами, и считается более мощным вариантом S98. Этот телефон также будет поставляться со специально разработанным чехлом, который еще больше улучшит его внешний вид. S98 Pro будет включать восьмиядерный чипсет MediaTek Helio G96 и тройную заднюю камеру.

Наиболее интересным аспектом дизайна Doogee S98 Pro является модуль задней камеры, который выполнен в виде головы инопланетянина. Бренд также снабдил устройство защитным чехлом, который тоже вдохновлен той же космической темой. Согласно отчету, смартфон оснащен 6,3-дюймовым ЖК-дисплеем Full HD+ с защитным стеклом Corning Gorilla Glass и будет работать на чипсете MediaTek Helio G96. Что касается камеры, Doogee S98 Pro будет оснащен 48-мегапиксельным датчиком Sony IMX582, 20-мегапиксельной камерой ночного видения и тепловизионной камерой. Сообщается, что передняя камера включает 16-мегапиксельный сенсор Sony IMX582 для селфи и видеозвонков. В отчете также говорится, что смартфон оснащен аккумулятором емкостью 6000 мАч, который поддерживает быструю зарядку 33 Вт и беспроводную зарядку 15 Вт.
Представлен смартфон Oppo A55s с поддержкой 5G…
Представлен смартфон Oppo A55s с поддержкой 5GOppo представила бюджетный смартфон A55s 5G. Новинка представлена ​​в двух версиях: с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ф…
Представлен Redmi Note 10T…
Представлен Redmi Note 10TXiaomi представила специальную версию смартфона Redmi Note 10 с защитой по стандарту IP68. …
Samsung Galaxy A53 5G будет поставляться с зарядным устройст…
Samsung Galaxy A53 5G будет поставляться с зарядным устройстСегодня Samsung Galaxy A53 5G был сертифицирован на NBTC и FCC. Последний сертификат интересен тем, что т…
Складной смартфон Vivo X Fold оценен в $1415…
Складной смартфон Vivo X Fold оценен в $1415Компания Vivo официально представила складной смартфон X Fold, который появится в китайской продаже 15 ап…
Caviar создает телефоны iPhone 13 Pro на заказ, вдохновленна…
Caviar создает телефоны iPhone 13 Pro на заказ, вдохновленнаЕсли вы следили за творчеством Caviar, то знаете, что основатель является поклонником роскошных часов. Ес…
Смартфон OnePlus Nord 3 появился в продаже…
Смартфон OnePlus Nord 3 появился в продажеКитайские источники опубликовали фотографию смартфона OnePlus Nord 3, который еще не был представлен офиц…
POCO F3 и Redmi K30 4G получают обновление MIUI 13 на базе A…
POCO F3 и Redmi K30 4G получают обновление MIUI 13 на базе AЕще два смартфона начали получать обновление MIUI 13. Обновление MIUI 13 для POCO F3 в настоящее время до…
Появились фотографии грядущего смартфона Infinix Hot 12i…
Появились фотографии грядущего смартфона Infinix Hot 12iInfinix собирается приоткрыть завесу тайны над следующей линейкой смартфонов серии Hot. Модельный ряд буд…
Обзор Infinix Smart 6 2/32 ГБ. Недорогой смартфон с бесконтактными платежамиОбзор Infinix Smart 6 2/32 ГБ. Недорогой смартфон с бесконтактными платежами
Обзор HONOR 50. Долгожданное возвращение Google-сервисовОбзор HONOR 50. Долгожданное возвращение Google-сервисов
Побывали на ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге. Примеры фото и видео vivo V21Побывали на ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге. Примеры фото и видео vivo V21
Сравнение ASUS Zenfone 8 ZS590KS 8/128GB и OnePlus 9 Pro 8/128GB. Тест камеры, автономность и оснащениеСравнение ASUS Zenfone 8 ZS590KS 8/128GB и OnePlus 9 Pro 8/128GB. Тест камеры, автономность и оснащение
Обзор Cubot King Kong 5 Pro. Защищенный смартфон с NFCОбзор Cubot King Kong 5 Pro. Защищенный смартфон с NFC
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor