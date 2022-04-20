Doogee готовится выпустить новый ударопрочный смартфон Doogee S98 Pro

Doogee S98 Pro — это новый прочный смартфон с уникальным дизайном. Смартфон, похоже имеет дизайн, вдохновленный инопланетянами, и считается более мощным вариантом S98. Этот телефон также будет поставляться со специально разработанным чехлом, который еще больше улучшит его внешний вид. S98 Pro будет включать восьмиядерный чипсет MediaTek Helio G96 и тройную заднюю камеру.

Наиболее интересным аспектом дизайна Doogee S98 Pro является модуль задней камеры, который выполнен в виде головы инопланетянина. Бренд также снабдил устройство защитным чехлом, который тоже вдохновлен той же космической темой. Согласно отчету, смартфон оснащен 6,3-дюймовым ЖК-дисплеем Full HD+ с защитным стеклом Corning Gorilla Glass и будет работать на чипсете MediaTek Helio G96. Что касается камеры, Doogee S98 Pro будет оснащен 48-мегапиксельным датчиком Sony IMX582, 20-мегапиксельной камерой ночного видения и тепловизионной камерой. Сообщается, что передняя камера включает 16-мегапиксельный сенсор Sony IMX582 для селфи и видеозвонков. В отчете также говорится, что смартфон оснащен аккумулятором емкостью 6000 мАч, который поддерживает быструю зарядку 33 Вт и беспроводную зарядку 15 Вт.