Доступен предзаказ на Chuwi CoreBook Xe с Intel DG1

Компания Chuwi выпустила новый ноутбук CoreBook Xe, и теперь компания открыла предварительные заказы.

CoreBook Xe оснащен первым графическим чипом Intel DG1 и процессором Core i5 10-го поколения. Также CoreBook XE оснащен Intel Iris XE Max, дискретной видеокартой на основе графической архитектуры XE-LP с 96 исполнительными блоками, частотой ядра 1,65 ГГц и графической памятью LPDDR4X объемом 4 ГБ. Новинка может похвастаться 15,6-дюймовым полноэкранным дисплеем IPS, 8 ГБ памяти DDR4, 512 ГБ накопителем PCIe SSD и длительным временем автономной работы 90 Втч. Ещё у ноутбука ультратонкий металлический корпус, подходящий для офисной работы. CoreBook Xe готовится к выпуску на рынок 20 апреля 2021 года всего за 599 долларов.