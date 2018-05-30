Доступная версия Xiaomi Mi 6X будет стоить 200 долларов

2018-05-30, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Mi 6X; [21]
Сетевые источники сообщили о том, что уже сегодня компания Xiaomi представит доступную версию смартфона Xiaomi Mi 6X, дебютировавшего в апреле этого года. Если раньше пользователь выбирал из версий с 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флэш-памяти (250 или 315 долларов), то теперь он сможет купить версию с 4 оперативной и 32 ГБ флеш-памяти за 200 долларов.

Напомним, что Xiaomi Mi 6X оснастили металлическим корпусом, 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, мощным процессором Snapdragon 660, двойной камерой с 12-Мп сенсором Sony IMX486 и вспомогательным 20-Мп датчиком Sony IMX376, 20 Мп фронтальной камерой с возможностью распознавания лица пользователя, аккумулятором на 3010 мАч с поддержкой Quick Charge 3.0 и портом USB-C.

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