Доступная версия ZTE Axon 20 не получит модем 5G

В сети появились подробности о доступной версии смартфона ZTE Axon 20 5G, который недавно появился в мировой продаже. Главным отличием грядущей новинки от стандартной модели станет отсутствие поддержки сетей 5G. В качестве аппаратной основы в ZTE Axon 20 4G будет использоваться 12-нанометровый восьмиядерный процессор Unisoc Huben T618 с тактовой частотой до 2,0 ГГц. Аппарат выйдет в Китае, Европе, Мексике и других регионах. Напомним, что главной особенностью смартфона является подэкранная камера разрешением 32 Мп, которая, как показали первые тесты, снимает на уровне флагманов пятилетней давности.