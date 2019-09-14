Доступные Casio Pro Trek PRT-B50 предлагают больше технологий, чем когда-либо

Casio анонсировала новую линейку часов среднего уровня PRT-B50, предназначенных для любителей активного отдыха, которые не могут позволить себе дорогие умные часы Pro Trek.

Три модели серии PRT-B50, каждая из которых оснащена функцией Smartphone Link с помощью приложения Pro Trek Connected и технологией четырехъядерных датчиков. Эти часы имеют три датчика, которые определяют направление по компасу, барометрическое давление/высоту и температуру, а также акселерометр для подсчета шагов.

Также есть Bluetooth для предоставления функции Smartphone Link, которая позволяет подключаться к другим внешним функциям, таким как журнал маршрутов, сожженные калории, индикатор местоположения, настраиваемый режим/отображение, автоматическая регулировка высоты, автоматическая настройка времени и поиск мобильного телефона.

Casio PRT-B50 имеют мировое время, водонепроницаемость до 100 метров, полностью автоматический светодиодный индикатор, второй секундомер, таймер обратного отсчета, полный автоматический календарь и многое другое. PRT-B50 будут доступны этой осенью за $ 200 в черном, синем и ораньжевом.