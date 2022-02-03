Доступные часы Noise ColorFit Icon Buzz появились в продаже

Компания Noise дала старт продажам недорогих умных часов Noise ColorFit Icon Buzz, которые были представлены неделю назад. Новинку можно приобрести на сайтах Amazon India, Flipkart и Noise по цене в 47 долларов.

Напомним, что часы оснащаются поддержкой голосовых помощников Siri и Google Assistant, 1,69-дюймовым ЖК-дисплеем, четырьмя расцветками, функцией вызова по Bluetooth, динамиком и микрофоном для разговоров, боковой клавишей для управления интерфейсом, несколькими предустановленными играми, в том числе Flappy Bird, функцией мониторинга уровня кислорода в крови (SpO2), отслеживанием частоты сердечных сокращений, качества и продолжительности сна, подсчётом шагов и калорий, а также защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP67.
Комментарии и отзывы Noise ColorFit Icon Buzz
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