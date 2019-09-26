Доступный 5G-смартфон Xiaomi Mi 9 Pro 5G показали на фото

В сети появились первые качественные фотографии смартфона Xiaomi Mi 9 Pro 5G, который был представлен несколько дней назад вместе с Xiaomi Mi Mix Alpha. Аппарат запечатлен в градиентной голубой расцветке вместе с заводской коробкой. Напомним, что перед нами самый доступный смартфон с поддержкой 5G, который оценен в 519 долларов за младшую версию.

Аппарат также оснащается топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 855+, 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти, 6,4-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, поддержкой сетей 5G, беспроводной зарядкой на 30-Вт и проводной зарядкой мощностью 45 Вт, аккумулятором на 4000 мАч, обратной беспроводной зарядкой на 10 Вт, тройной тыльной камерой с датчиками изображения на 48 Мп, 16 Мп и 12 Мп, более громкими динамиками, а также улучшенным вибромотором.