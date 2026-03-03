Представлен новый MacBook Air с M5 на борту

Сегодня компания Apple официально представила обновлённый MacBook Air с процессором M5, но стоит отметить, что главным нововведением этого ноутбука стал не столько процессор M5, сколько увеличенный объём встроенной памяти. Базовая версия теперь оснащается накопителем на 512 ГБ вместо 256 ГБ у поколения с M4. Максимальный объём хранения данных также вырос вдвое — до 4 ТБ вместо прежних 2 ТБ. По заявлению Apple, твердотельный накопитель в версии с M5 обеспечивает в два раза более высокую скорость чтения и записи по сравнению с предыдущим поколением. Кроме того, ноутбук получил поддержку Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. При этом цена выросла на 100 долларов — теперь 13-дюймовая версия стартует с 1099 долларов, а 15-дюймовая — с 1299 долларов.

При этом стоит отметить, что никаких дополнительных изменений или апгрейдов у данного ноутбука просто нет. Производитель сохранил старый корпус, который нравится далеко не всем потребителям из-за довольно высоких ножек, ничего не стал делать с клавиатурой, тачпадом или хотя бы веб-камерой. То есть это буквально прошлогодний ноутбук, который получил более производительный процессор нового поколения и более ёмкий накопитель. Конечно, если вы выбираете себе новый ноутбук для покупки, то стоит посмотреть на эту новинку, ведь удвоенный объём памяти и свежий процессор за +100 долларов — очень выгодное предложение. Но апгрейдить свой старый ноутбук на M2-M4 до новинки нет вообще никакого смысла, разницы вы не заметите.