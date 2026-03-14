Представлен ноутбук Xiaomi Book Pro 14

Компания Xiaomi пополнила ассортимент ноутбуков моделью Book Pro 14, которая основана на чипах серии Intel Panther Lake вплоть до 16-ядерного процессора Intel Core Ultra 7 358H с тактовой частотой до 4,8 ГГц и встроенной графикой Arc B390 (производительность уровня GTX 1650 Super). Новинка также характеризуется корпусом из магниевого сплава массой 1,08 кг и толщиной 14,95 мм, нижней частью из углеродного волокна и пластиной под клавиатурой из титанового сплава, системой охлаждения с испарительной камерой 10000 мм2 и двумя тихими вентиляторами, 24 или 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, 14-дюймовым дисплеем с разрешением 3,1К, портом HDMI, одним интерфейсом USB Type-A, двумя разъемами USB Type-C (один с Thunderbolt 4), 3,5-мм гнездом для наушников и временем автономной работы до 19,8 часа. Цены на конфигурации пока не объявлены.