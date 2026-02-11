Представлен ноутбук Mechrevo Yaoshi 16 Ultra с RTX 5070 и Core Ultra 7 255HX

Компания Mechrevo представила новую конфигурацию игрового ноутбука Mechrevo Yaoshi 16 Ultra, которая основана на 20-ядерном процессоре Intel Core Ultra 7 255HX с тактовой частотой до 5,2 ГГц. Новинка также характеризуется графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 5070, системой охлаждения с тремя вентиляторами Ice Shark, 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560:1600 пикселей, кадровой частотой 300 Гц, максимальной яркостью 500 нит, 100-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3, точностью цветопередачи ΔE<1 и сертификацией Pantone, двумя слотами для ОЗУ DDR5, двумя отсеками для твердотельных накопителей, АКБ ёмкостью 80 Втч, 250-Вт зарядным устройством, корпусом массой 2,55 кг, ИК-веб-камерой 1080p, интерфейсами Thunderbolt 4, Mini DP 2.1, HDMI 2.1, RJ45 2,5 ГГц, USB-C 10 Гбит/с и USB-A 5 Гбит/с, а также 3,5-мм гнездом для наушников. Цена ноутбука на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 1445 долларов.