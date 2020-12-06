Доступный флагман Huawei nova 8 уже готов к выходу

Пару дней назад в сети появилась информация о том, что бюджетные флагманы Huawei nova 8 будут представлены в ближайшие недели. Сегодня один из авторитетных инсайдеров подтвердил эти сведения. По словам источника, официальная презентация состоится 23 декабря, а продажи стартуют уже 30 декабря.

Huawei nova 8 прочат новенькую платформу MediaTek Dimensity 700, 6,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 60 Гц, врезанную в экран одинарную фронтальную камеру разрешением 16 Мп, батарею емкостью 4000 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 40 Вт, тыльную квадрокамеру с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп.