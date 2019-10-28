Доступный флагман Meizu 16T появился в продаже

Компания Meizu дала старт продажам смартфона Meizu 16T, который стал самым доступным флагманом на топовом процессоре Snapdragon 855. Базовая версия с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти оценена всего в 280 долларов. Новинка также характеризуется быстрой флеш-памятью UFS 3.0, 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, охватом цветового пространства DCI-P3 и максимальной яркостью 600 кд/кв.м, подэкранным дактилоскопом, аккумулятором на 4500 мАч, стереодинамиками, 3,5-мм разъемом для наушников, тройной камерой с модулями разрешением 12 Мп (главный), 8 Мп (сверхширик) и 5 Мп (датчик глубины), фронтальной камерой на 16 Мп, а также предустановленной ОС Android 9.0 Pie с интерфейсом Flyme 7.